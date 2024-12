König Charles: Diese Fotos zerreißen ihm das Herz! „Der König ist sehr traurig“

Zu Weihnachten kommt bei vielen Menschen die Familie zusammen, um die Feiertage gemeinsam zu verbringen. Allerdings kann es für diejenigen, die keinen guten Kontakt zu ihren Verwandten haben, auch herausfordernd sein. Eine solche Situation ist aktuell im britischen Königshaus zu finden – denn der Graben zwischen Harry (40) und seiner Familie ist immer noch tief.

Charles hat Harry zu Weihnachten nicht eingeladen

Trotz Charles (76) Krebsdiagnose in diesem Jahr will der Monarch den Familienteil aus Kalifornien laut „Bild“-Informationen nicht direkt zu der traditionellen Weihnachtsfeier in Sandringham einladen. Dabei wäre das vielleicht eine Möglichkeit, seine Enkel mal wiederzusehen – denn angeblich würden diese ihm sehr fehlen.