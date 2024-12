Prinz William: Vorbereitungen für Thronbesteigung laufen

Mehr als zuvor, musste Prinz William seine Rollen als Ehemann, Sohn und Vater mit seinen Pflichten als Thronfolger verknüpfen, ohne, dass ein Teil zu kurz kam. In einem Gespräch mit der ARD-Royals-Expertin Leontine von Schmettow (61) wird klar, dass William weiß, dass der Thron schneller auf ihn übergehen könnte, als er geplant hatte. "Das belastet ihn zusätzlich", sagt die Expertin. Er wolle für seine Kinder da sein können und nicht noch mehr Last auf seinen Schultern tragen müssen. In Zukunft werde er noch mehr Verantwortung übernehmen, was durch die Spannungen mit seinem Bruder, Prinz Harry (40), nicht einfach werde. Die Brüder sehen sich nicht mehr, geschweige denn reden miteinander – obwohl Prinz William immer gehofft hatte, dass Harry an seiner Seite stehen und ihn unterstützen würde. Doch eine Versöhnung scheint aktuell nicht in Aussicht zu sein.