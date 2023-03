König Charles: Enthüllt! Das wusste bisher niemand über den Royal

"Ich sah zu, wie dieser visionäre Prinz stets über Architektur und Bio-Lebensmittel sprach und das Meer vor Plastik retten wollte. Und mir wurde klar, dass er einfach alles tat, um etwas zu bewegen", verrät Edwards. "Er sagte: 'Ich mache das nicht für mich, sondern für meine Kinder und Enkelkinder.'"

König Charles hatte immer den Drang, etwas zu bewirken. Das wissen viele Menschen nicht: "70 Jahre lang hat er darauf gewartet, König zu werden, aber er wollte nicht einfach nur untätig dasitzen, Backgammon spielen und Champagner trinken. Er wollte etwas bewirken, und das tat er. Er hat sich vom Außenseiter zum Pionier gemausert", erklärt der Fotograf.

Beispielsweise setze sich Charles sehr für den Umweltschutz ein, betreibt sogar einen Biobauernhof und verkauft ökologisch produzierte Lebensmittel unter der Marke Duchy Originals. Außerdem ließ Charles sein Auto, einen mehr als 50 Jahre alten Aston Martin, so umrüsten, dass er mit überschüssigem englischem Weißwein und Molke aus der Käseherstellung fahren kann. Während des Klimagipfels in Glasgow 2021 forderte der König die Politiker dazu auf doppelt so viel Anstrengung in den Kampf gegen die Erderwärmung zu stecken.

