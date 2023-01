König Charles: Flucht in die Arme einer anderen Frau

Es geschah in der Nacht des 9. Dezember 2010. Eine burgundrote Rolls-Royce-Limousine glitt lautlos durch die Londoner Regent Street. Im Fond Herzogin Camilla und Prinz Charles. Plötzlich tauchte eine Meute auf. Sie warfen Steine und Flaschen auf die Karosse. Camilla erstarrte mit aufgerissenem Mund. In ihren Augen Entsetzen. Charles griff hilflos nach Camillas Hand. Leibwächter befreiten das Paar in letzter Sekunde.

In dieser dramatischen Nacht drangen angeblich wütende Schreie aus der Privatwohnung von Camilla und Charles im zweiten Stock des Clarence House. "Camilla drohte damit, den Thronfolger zu verlassen. Die Herzogin machte Charles schwere Vorwürfe, da er tatenlos zugeschaut hatte und sie nicht beschützte", erfuhr Hofberichterstatter Jeffrey Robinson aus dem Palast. Eine Stunde später verließ ein blauer Sportwagen das Gelände und verschwand in der Dunkelheit. Am Steuer Prinz Charles. 48 endlos lange Stunden fehlte jede Spur vom Thronfolger. Seine Leibwächter suchten fieberhaft nach dem Prinzen. Camilla alarmierte das Privatbüro der Queen. Im Buckingham Palast geriet man in Panik. Charles’ Mutter traf sich mit ihrer ehemaligen Geheimdienstchefin Baronin Eliza. Die Agenten des MI 5 fanden endlich eine Spur von Charles. Der letzte Anruf von seinem Handy wurde von dem einsam gelegenen Schloss Broadlands an der Südküste von England geführt.

Auch interessant