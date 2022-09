König Charles: Gemeiner Hinterhalt! Das kostet ihn die Krone

Sie kamen noch nie gut zurecht! Prinz Andrew und König Charles konkurrieren seit ihrer Kindheit gegeneinander. Mal ist es die Liebe der Mama, mal ist es die gesellschaftliche Anerkennung und dann wieder der berufliche Erfolg. Doch nun hat König Charles den Platz der verstorbenen Queen Elizabeth eingenommen und sitzt auf dem Thron. Eine Entwicklung, die laut Adelsexpertin Angela Levin seinen Bruder Prinz Andrew zur Weißglut treibt. Er wollte sogar die Krönung verhindern, berichtet die Royal-Analytikerin, die einen anonymen Insider in ihrem Buch "Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort" wiedergibt.

Wie der "Telegraph" aus dem Buch zitiert, soll der in Ungnade gefallene Prinz Andrew gewaltig versucht haben "Lobbyarbeit" gegen die Krönung seines Bruders zu machen. Als wäre das nicht schlimm genug, kommt nun auch noch heraus, dass der Sohn von Queen Elizabeth sogar die Hochzeit zwischen Charles und Camilla verhindern wollte. Ziemlich gemein!

Immerhin hat Prinz Andrew doch genügend eigene Sorgen...