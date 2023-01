König Charles: Versöhnung mit Prinz Harry!

Wie ein Insider jetzt gegenüber "The Telegraph" berichtet, soll Charles wohl doch an einer Versöhnung mit seinem Sohn interessiert sein. Die Quelle erzählt, dass die beiden wohl in Kontakt geblieben seien und sich während der Platin-Jubiläumsfeierlichkeiten von Queen Elizabeth (✝96) letztes Jahr öfter getroffen haben. Weiterhin betont der Insider, dass Charles seine Söhne wohl sehr lieben soll. "Er hatte die Kommunikationskanäle in den letzten Jahren offen gehalten, trotz der vielen Widerstände aus Kalifornien", fuhr er fort.

Zwar sei die Beziehung zwischen Harry und seinem Vater angespannt, dennoch soll Charles' Tür immer offen stehen. Sowohl für seinen Sohn, als auch für dessen Frau Meghan.

