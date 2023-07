König Charles: Maßlos enttäuscht! Ausgerechnet William fällt ihm in den Rücken

"Die Ferienwohnung wurde neu eingerichtet, aber alles Hab und Gut des Königs muss raus. Ganz so konsequent hätte man es wohl nicht machen müssen. All die Arbeit, die Charles in das Landhaus gesteckt hat, ist damit umsonst gewesen. Er akzeptiert die Entscheidung, aber so was tut natürlich weh", erklärt ein Palastmitarbeiter im Gespräch mit "Bild".

Wenn Charles dort übernachten will, muss er sich also auch wie ein ganz normaler Tourist verhalten und bezahlen! "Dass Llwynywermod nun das ganze Jahr vermietet wird, und er damit komplett raus ist, hat den König verärgert", heißt es weiter. Der Pachtvertrag mit Charles wurde bereits aufgelöst. Ein heftiger Stich ins Herz für den König, der nun 2700 Euro pro Woche zahlen muss, wenn er mal wieder dort übernachten will...