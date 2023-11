König Charles: Rassismus-Vorwürfe! Doch der Palast schweigt

Durch einen Übersetzungsfehler im Enthüllungsbuch "Endgame" von Skandal-Autor Omid Scobie werden erneut Rassismusvorwürfe gegen das britische Königshaus laut. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll in der niederländischen Ausgabe aus Versehen ein Name preisgegeben worden sein. Nun ist der Buch-Verkauf in Holland gestoppt!