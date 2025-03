König Charles: Termine abgesagt! Er musste ins Krankenhaus

Große Sorge um König Charles III. (76)! Der Brite musste laut einer Mitteilung des Buckingham Palace ins Krankenhaus, da er im Rahmen seiner Krebsbehandlung unter vorübergehenden Nebenwirkungen litt. Zwar konnte er noch am selben Tag in den Palast zurückkehren, die Termine für Donnerstag und Freitag musste er aber trotzdem absagen. Gleich vier geplante öffentliche Auftritte in Birmingham fallen somit ins Wasser. Seine Fans nehmen es ihm bestimmt nicht übel. Ganz im Gegenteil: Die Sorge um den Monarchen wächst!