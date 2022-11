König Charles & Camilla: Ehe-Hölle! Sie macht alles kaputt

Alles begann, als sich Camilla auf der Rückreise aus Indien befand, wo sie eine "gesundheitliche Pause" eingelegt hatte. Auf dem Rückflug kollidierte ihre Boeing 777 beim Landeanflug auf London mit einem Vogel, der in die Turbine krachte. Feuer, Alarm – Camilla, die ohnehin unter massiver Flugangst leidet, war panisch und musste im Nachhinein noch medizinisch betreut werden.

Als sie am Abend zurück ins Clarence House kam, beobachteten Angestellte, wie sie mit einem Glas Gin in der Hand aus dem Fenster starrte. Ein absolutes No Go für Charles, der soll es gar nicht gut finden, dass seine Frau wieder zum Alkohol greift. Und auch Eifersucht soll bei den beiden eine große Rolle spielen. Vertraut Camilla ihrem Mann etwa nicht? Es wäre nicht verwunderlich, mit der Treue meinte es der König schließlich schon in der Vergangenheit nicht ernst. Schließlich betrog er seine damalige Frau, Prinzessin Diana, mit Camilla.

An dem Abend soll das Fass übergelaufen sein und Camilla verließ angeblich das Anwesen.