König Charles: Schock-Enthüllung! Seine Ehe mit Camilla ist ungültig

Am 9. April 2005 gab sich das Paar während einer zivilen Zeremonie im Rathaus von Windsor das Jawort. Ein verhängnisvoller Fehler! Denn eine britische Heiratsvorschrift von 1836 verbietet Royals eine standesamtliche Vermählung. Sie müssen von einem Priester der Church of England getraut werden. Doch das ging nicht – weil beide bereits einmal geschieden waren. Nun, nach dem Tod von Königin Elizabeth, laufen die Religiösen in England Sturm und fordern, dass sich der König an Recht und Gesetz hält – und Camilla noch vor der Krönung am 6. Mai 2023 vor die Tür setzt.

Die Entrüstung im Volk ist groß, denn die Königsgemahlin soll sich in letzter Zeit nicht gerade königlich verhalten haben. Schon lange ist sie mit all den Pflicht-Terminen überfordert. Jetzt motzt sie über die von Charles geplante Reform des Königshauses, die mehr Arbeit für sie vorsieht. Außerdem soll sie Schmuck, den die Queen ausdrücklich Prinzessin Kate vererben wollte, unrechtmäßig an sich gebracht haben. Die Stimmung bei Camilla scheint nicht gerade gut zu sein. Vielleicht ahnt sie einfach: Wenn das böse Gerede stimmt, wäre sie mit einem Schlag ihren Titel los – und vielleicht auch ihren Mann.

