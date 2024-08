König Felipe: Ehedrama! Fotos mit einer anderen Frau aufgetaucht

Nicht ganz. Die 47-Jährige und die Nummer fünf der spanischen Thronfolge nehmen an der Fernseh-Show "El Desafio" (dt. "Die Herausforderung") teil. Auf ihrem gemeinsamen Schnappschuss wirken die beiden sehr innig, Genoveva schmiegt ihren Kopf an Victorias. Keine Frage: Bei Dreharbeiten herrschen ganz besondere Bedingungen, die Teilnehmer rücken eng zusammen, vertrauen sich sicher manches pikante Geheimnis an.

Sucht Genoveva auf diesem Wege die Nähe zu Felipe? Der spanische Monarch muss jetzt beweisen, dass er dieser Versuchung widerstehen kann. Auch wenn die schöne Genoveva ihr Netz bereits eifrig gesponnen hat, so kann Felipe es noch umfliegen. Einen weiteren Skandal würde das Königshaus nicht verkraften – und vor allem die Kinder Leonor (18) und Sofia (17) haben weiß Gott schon genug unter den jüngsten Affären-Gerüchten gelitten.

