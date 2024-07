Königin Letizia: Jetzt äußert sich der Palast plötzlich zum Gerücht

Sie habe den König mit neun Männern betrogen, sei hartherzig und arrogant. In ihrem 20. Ehejahr erleben Felipe und Letizia richtig schlechte Zeiten. Aus dem Palast rumort es seit Ewigkeiten, beide würden längst getrennte Wege gehen, nur noch für die Monarchie und ihre Töchter den Schein einer vermeintlich intakten Beziehung wahren. Zuletzt kursierten sogar Gerüchte, beide Royals hätten längst neue Partner an ihrer Seite, und die Königin habe über die Jahre unzählige Affären gehabt. Tatsächlich scheint von der einst großen Liebe zwischen dem spanischen Prinzen und der bürgerlichen Journalistin nur noch Schutt und Asche übrig. Während andere Royal-Paare wie Victoria und Daniel von Schweden in solch Krisenphasen eine komplett andere Taktik wählten, in die Offensive gingen, sich verteidigten und demonstrativ als Einheit präsentierten, hat man in Spanien offensichtlich schon lange aufgeben. Diese und andere Vorwürfe musste Königin Letizia von Spanien (51) in den vergangenen Monaten ertragen, ohne sich dazu äußern zu dürfen. Auch der Hof schwieg eisern. Doch plötzlich wurde eine Erklärung veröffentlicht. Ein gutes Zeichen? Von wegen! Der Palast scheint tatsächlich Letizia fallen zu lassen!