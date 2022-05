König Felipe: Miese Klatsche! Wie kann Juan Carlos ihm das nur antun?

Es war wohl kaum zu verhindern, dass der ehemalige Skandal-König nach seiner spektakulären Flucht nach Abu Dhabi irgendwann zurück nach Spanien kommen wird. Zumindest für einen kurzen Besuch. Doch dabei legte der im Exil lebende Monarch einen ziemlich dekadenten Auftritt hin. Denn: Juan Carlos reiste mit einem Privatjet an, der rund 36 Millionen Dollar kosten soll. Das Pikante daran? Dem ehemaligen König wurde kurz vor dem Ende seiner Regentschaft vorgeworfen, in dubiose Finanzgeschäfte verwickelt zu sein. Daraufhin dankte der Vater von Felipe ab und flüchtete mit dem Einsetzen von Ermittlungen gegen ihn, aus dem Lande.

Da die Monarchie zurzeit eh in der Kritik steht, macht der ehemalige König von Spanien seinem Sohn Felipe mit diesem opulenten Protz-Besuch definitiv keinen Gefallen. Auch aus der Politik des Landes werden Stimmen laut, die scharfe Worte der Kritik äußern, so wie die Vizepräsidentin und Arbeitsministerin Yolanda Díaz. "Mir ist es egal, wo der König ist“, betonte sie gegenüber eines Journalisten. "Was ich glaube (...) für die Würde einer Institution wie dem Königshaus – und das kommt von jemandem, der kein Monarchist ist – ist, dass er zur Rechenschaft gezogen werden sollte! Und den Spaniern erklären sollte, was er getan hat." Zwar wurden die Ermittlungen gegen den Monarchen von offizieller Seite eingestellt, doch bei diesem Auftritt kommt der ein oder andere ins Grübeln, ob an den Vorwürfen vielleicht doch etwas dran ist...