König Felipe: Unheilbar krank! So schlecht geht es ihm wirklich

Der spanische Adelsexperte Jaime Peñafiel (89) hat hingegen seine ganz eigene Theorie, woran der Monarch leiden könnte. In einem seiner Bücher über die Royals mit dem Titel „Anécdotas de Oro“, zu deutsch etwa „Goldene Anekdoten“, verrät der Autor: Felipe sei seit Jahren von Müdigkeitsattacken geplagt, die ihm das Leben schwer machten. Der König leide an der sogenannten Narkolepsie – an Schlafsucht!

Die unheilbare Krankheit bewirkt, dass der Betroffene ständig müde ist und überall plötzlich einschlafen könnte. Das sei bei Felipe schon in Teenagerzeiten so gewesen. Um den damaligen Thronfolger zu wecken, „musste man ihn an den Füßen ziehen, die Fenster weit öffnen oder ihn von der Zarzuela-Telefonzentrale anrufen lassen“.