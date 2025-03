König Frederik von Dänemark: Koks-Skandal im dänischen Königshaus!

Doch die Anschuldigungen blieben nicht unkommentiert, auf LinkedIn hat die königliche Leibgarde mit einem Statement reagiert: "TV2 stützt die Dokumentation auf Interviews mit 151 ehemaligen Gardisten, die zwischen 2018 und 2024 gedient haben. In diesem Zeitraum absolvierten rund 7000 Wehrpflichtige ihren Dienst bei der Leibgarde. (…) Am 1. Juni 2023 wurde das Gesetz (…) dahingehend novelliert, dass die Leibgardisten nun unangekündigte Tests bei der Militärpolizei anfordern können. Im Jahr 2024 wurden etwa 3500 Personen getestet, 13 Fälle wurden gemeldet – eine Zahl, die beweist, dass nur sehr wenige gegen unsere Regeln verstoßen. Wir haben eine klare Null-Toleranz-Politik, insbesondere wenn es um das Tragen von geladenen Waffen und das Führen schwerer Fahrzeuge geht. Verstöße werden umgehend und in vollem Einklang mit den geltenden Regeln und Gesetzen behandelt."

Was wohl König Frederik von Dänemark zu dem Skandal seiner Leibgarde sagt?