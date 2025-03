Marius Borg Høiby: "Harte Zeit"! Mutmaßliches Opfer packt aus

Linni Meister (39), eine TV-Moderatorin und enge Freundin von Marius, wollte ihm eigentlich bei der Polizei beistehen und für ihn aussagen. Doch das Verhör nahm eine unerwartete Wendung: Während des Verhörs stießen die Ermittler offenbar auf belastendes Material auf Marius' Handy. Laut den Angaben des Magazins entdeckten sie ein Video, das einen Übergriff auf Linni Meister zeigen soll – ein Vorfall aus dem Jahr 2018, den sie selbst nicht mehr in Erinnerung hat.

Jetzt, einige Wochen später, äußert sich die 39-Jährige dazu, wie es ihr mit der Situation geht: "Es war eine ziemlich schwierige und harte Zeit. Ich denke, wir sollten hier und jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen", erklärt sie gegenüber der norwegischen Zeitung Se og Hør. "Ich habe schon eine Menge in meinem Leben, um das ich mich kümmere, und mein Sohn wird immer an erster Stelle stehen. Ich fühle mich also stärker denn je, und ich habe die beste Unterstützung und die besten Menschen der Welt um mich herum."