Königin Camilla: Dunkles Geheimnis! Jetzt kommt alles raus

Der erschreckende Vorfall ereignete sich am 17. August 1916. "Zu diesem Zeitpunkt war sie schwanger, und in Anbetracht ihres Zustands wurde sie auf ärztlichen Rat hin in ihr Elternhaus am Edwards Place gebracht", ist in den Polizeiakten zu lesen. Drei Jahre später reichte Camillas Großmutter dann die Scheidung ein.

Während Edith ihren Sohn Bruce, Camillas Vater, alleine zur Welt brachte und aufzog, habe sich ihr Großvater – nach dem Angriff auf seine Frau – freiwillig dem Regiment der Royal Fusiliers angeschlossen. Um einer Bestrafung zu entgehen, zog er mit ihnen in den Ersten Weltkrieg.

Ist dieses dunkle Kapitel ihrer Familien-Geschichte der wahre Grund für Camillas großes Engagement gegen häusliche Gewalt? Sie schweigt. Der Hof kommentierte: "Ihre Königliche Hoheit will sich nicht über ihren Großvater äußern." Camillas Schmerz sitzt offenbar sehr tief.