Prinz Charles & Camilla: 5 Kinder? Unehelicher Sohn enthüllt Beweisfoto

Prinz Charles und Herzogin Camilla sind seit über 15 Jahren glücklich verheiratet. So skandalös ihre Liebschaft in den 70er Jahren begann, so ruhig ist es seit ihrer langersehnten Hochzeit im Jahr 2005 um das royale Ehepaar geworden. Zwar haben Charles und Camilla keine gemeinsamen Kinder, doch dafür hat jeder seinen eigenen Nachwuchs. Und der versteht sich wirklich ausgezeichnet. Für umso mehr Chaos in der royalen Patchwork-Familie sorgt nun ihr angeblicher unehelicher Sohn aus Australien. Mit einem Beweisfoto stellt er das geordnete Familienleben auf den Kopf...