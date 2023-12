Königin Letizia: Enthüllungsbuch! Ihr Ex packt aus

Die Rede ist von Jaime del Burgo, mit dem die ehemalige Journalistin einst liiert war. Der Anwalt wollte ihr beim Dinner im Garten des Ritz-Hotels in Madrid einen Antrag machen, aber sie gestand ihm, dass sie sich verliebt habe – in Spaniens damaligen Thronfolger Felipe! Trotzdem blieb er in Letizias Leben, als Freund und Schwager, denn der Jurist heiratete später ihre Schwester Telma. Alles schien harmonisch, der 53-Jährige handelte sogar Letizias Ehevertrag aus.