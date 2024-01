Königin Letizia: Heimliches Treffen mit ihrem Erpresser

In Spanien macht man sich Sorgen: Was hat Letizia ihm versprochen? Seit Wochen behauptet Jaime, eine Affäre mit Letizia gehabt zu haben – auch während ihrer Ehe mit König Felipe (55). Er soll ein Schließfach haben, in dem er brisantes Material über die Königin aufbewahrt. Fotos, Videos, Handys, SMS. Sogar von einem Enthüllungsbuch ist die Rede. Was hat die Königin ihm wohl angeboten, damit er aufhört, ihren Ruf zu ruinieren? Geld oder einen Job? Oder versuchte sie, an sein Mitleid zu appellieren? Das wissen wohl nur die beiden. Als Letizia das Restaurant verlässt, ist ihr Gesicht wie versteinert. Kein gutes Zeichen…