Königin Letizia: Liebes-Killer! Ruiniert sie die Beziehung ihrer Tochter Leonor?

Letizia ist nicht begeistert

Seit Herbst besucht die Kronprinzessin das UWC Atlantic College bei Cardiff in Großbritannien – und blüht in dem berühmten Elite-Internat richtig auf. Was vor allem daran liegen wird, dass sie zum ersten Mal verliebt ist, in einen 16-Jährigen, der zwar von ihren Mitschülerinnen als "sehr hübsch" beschwärmt wird, bei Mama Letizia aber gar nicht gut ankam, als er im Sommer mit dem Kuratorium des spanischen UWC-Komitees im Palast vorsprach, wo es zwischen ihm und Leonor gefunkt haben soll.

Die Königin soll unter anderem an den langen Haaren des Jungen Anstoß genommen haben und die junge Liebe seither mit argwöhnischen Blicken überwachen. Gut möglich, dass sie sich an ihre eigene wilde Jugend erinnert fühlt: Sie verliebte sich mit 17 in einen Lehrer und heiratete ihn. Vielleicht will sie ihrer Tochter einfach ähnlich frühreife Erfahrungen ersparen …

