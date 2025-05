Königin Letizia: Plant sie heimlich ihr neues Leben in Amerika?

Seit Wochen fragt sich ganz Spanien: Was ist nur mit Letizia (52) los? Die sonst so kontrolliert wirkende Königin zeigt sich plötzlich gelöst, lächelt öfter, wirkt beinahe erleichtert. So als würde eine schwere Last langsam von ihr abfallen. Und jetzt glaubt man in Palastkreisen, den Grund für die Verwandlung zu kennen: Plant Letizia etwa heimlich ihr neues Leben in Amerika – ohne König Felipe (57)?