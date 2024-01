Königin Margrethe: Hat sie DESWEGEN abgedankt?

Wird ihr Sohn endlich erwachsen? Gut möglich! Was also wirklich hinter ihrer überraschenden Abdankung steckt: Der Thronwechsel war wohl die einzige Chance, ihre Schwiegertochter Mary (51) am Hof in Kopenhagen zu halten – und so die Krone zu retten. Mit der gebürtigen Australierin hat sie eine würdige und unverzichtbare Nachfolgerin gefunden, das hat die Königin bereits vor Jahren erkannt. Und ihr Sohn? Womöglich erhofft sich Margrethe, dass der 55-Jährige mit seiner neuen Aufgabe endlich erwachsen wird. Schluss mit den Flausen im Kopf und der wilden Fremdflirterei! Als König schickt es sich nicht, jedem Rockzipfel hinterherzujagen. Hauptsache, ihr Plan geht auf, und sie bereut ihren Entschluss nicht irgendwann bitterböse…

