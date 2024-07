Königin Mary: Unfall in Grönland! Ist ihr Leben in Gefahr?

Zwar rappelte sie sich wieder auf und gab mit einem Nicken zu verstehen, dass es ihr den Umständen entsprechend gut ging. Aber Angst und Schrecken zeichneten ihr Gesicht. "Ich weiß nicht, was passiert ist", versuchte sich, der Rollerfahrer zu erklären. Trotzdem bleiben zwei Fragen: War es wirklich nur ein Unfall? Und warum konnte niemand Mary schützen?

Versagt ihr Personenschutz, ist ihr Leben zweifelsohne in Gefahr! Der Vorfall erinnert an das Attentat in der niederländischen Stadt Apeldoorn 2009. Am Königinnentag fuhr ein Amokfahrer mit Absicht in eine Menschenmenge. Er hatte es auf Maxima (53) und WillemAlexander der Niederlande (57) abgesehen. Sechs Menschen riss der Attentäter in den Tod. Glücklicherweise ist in Nuuk niemand ernsthaft zu Schaden gekommen. Der Hof bestätigte: "Es handelte sich um einen Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde." Mary hatte Glück im Unglück. Doch wie wird es beim nächsten Mal sein?