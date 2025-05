Königin Maxima: Die traurige Wahrheit hinter ihrem Lachen

Lachend, Grimassen schneidend und schon früh am Morgen bestens gelaunt – bei den Königsspielen zeigte sich Königin Maxima (53) wieder einmal in Bestform. Beim Frühstück mit Schulkindern sprühte sie vor Lebensfreude und stellte beim Seilziehen mit Ehemann König Willem-Alexander (58) sogar ihr sportliches Talent unter Beweis. Kein Wunder, dass die Niederländer ihre strahlende Monarchin liebevoll als "Königin der guten Laune" feiern. Doch hinter ihrem Lächeln verbirgt sich eine traurige Wahrheit. Denn die dreifache Mutter gab in einem Interview offen zu, dass sie ihren Alltag als Royal als "Spitzensport" empfinde.