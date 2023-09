Königin Maxima: Amok-Angst! Große Sorge um ihre Sicherheit

Die Angst vor Anschlägen ist mittlerweile an der Tagesordnung, immer wieder werden Máxima, Willem-Alexander und ihre Töchter bedroht. Unvergessen der tragische Nationalfeiertag 2009, als ein Amokläufer die ganze Königsfamilie umbringen wollte. Seit vielen Monaten ist nun auch noch Kronprinzessin Amalia im Visier der Mafia, sie musste wegen der steten Gefahr sogar aus ihrer Studentenbude zurück in den Palast flüchten.

Erst im Februar hatte ihnen ein Stalker das Leben zur Hölle gemacht hatte, indem er einen Anschlag auf die Royals ankündigte. Die Polizei reagierte sofort, alles ging glimpflich aus, der mehrfach vorbestrafte Niederländer wurde zu acht Monaten Haft verurteilt, davon drei auf Bewährung. Aber schon jetzt dürfte Máxima sich angstvoll fragen, was wohl passiert, wenn er in absehbarer Zeit wieder auf freiem Fuß ist. Die Situation der Royals ist mittlerweile so angespannt, dass sie im Schloss Panikräume, Atombunker und geheime Fluchtwege einbauen lassen – für einen Notfall, der hoffentlich niemals eintritt …