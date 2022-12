Königin Maxima: Enthüllt! Ein anderer Mann zerstört ihre Ehe

Sein Name ist Vardis Vardinogiannis, er entstammt einer einflussreichen Reederfamilie und hat ein Vermögen von 1,43 Milliarden Euro. Und: Er hat sich einen Weg ins niederländische Königshaus verschafft. Der reiche Grieche macht Maxima immer wieder kostspielige Geschenke. In Hofkreisen wird er angeblich schon "Maximas mysteriöser Geber" genannt. Aber was will Vardis Vardinogiannis damit erreichen? Will er sich einen Weg in Maximas Herz erkaufen?

Sollte das tatsächlich sein Plan sein, so ist er sicherlich zum Scheitern verurteilt. Die Königin ist auch nach 20 Jahren Ehe immer noch überglücklich mit ihrem Willem. Außerdem ist der griechische Krösus 38 Jahre älter als sie. Für sie sind all die Juwelen nur nette Gesten eines guten Freundes. Da Vardis ja im Geld schwimmt, zahlt er alles aus der Portokasse.

Aber ja, vielleicht sollte Maxima diese Geschenke dennoch nicht annehmen. Nicht, dass Willem am Ende doch noch eifersüchtig wird …

Die größten royalen Skandale aller Zeiten gibt es im VIDEO: