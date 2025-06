Königin Máxima geschockt: Amalia bei Sturz schwer verletzt! Das ist bekannt

Auch wenn Amalia seit ihrer Kindheit im Sattel sitzt, handelt es sich laut Medienberichten um ihre erste ernsthafte Verletzung beim Reiten. Ihre Leidenschaft für Pferde ist weithin bekannt – doch selbst erfahrene Reiterinnen sind vor Unfällen nicht gefeit. Ihre jüngeren Schwestern Prinzessin Alexia (19) und Prinzessin Ariane (18) hatten in der Vergangenheit ebenfalls mit Verletzungen zu kämpfen: Alexia brach sich 2016 beim Skifahren in Österreich den Oberschenkel, Ariane verletzte sich 2018 beim Schlittschuhlaufen am Handgelenk.