Königin Maxima: Große Sorge um König Willem-Alexander! Er ist unheilbar krank!

Willem-Alexander ist krank, unheilbar krank. Und gegen seine Krankheit ist der König so gut wie machtlos. Depressionen überkommen ihn immer wieder. Es sind Schübe. An so manchen Morgen merkt er gar nichts und ist heiter und glücklich. Doch dann sind da diese anderen Zeiten, an denen er es mitunter nicht einmal schafft, aus dem Bett aufzustehen.

So war es wohl auch, als Königin Maxima (51) nun alleine eine Reise unternehmen musste, bei der sie Willem eigentlich hätte begleiten sollen. Die Entscheidung sei "auf Anraten der Ärzte" getroffen worden, ließ der Palast verlauten. Offizielle Begründung: Willem erhole sich noch immer von einer Lungenentzündung. Doch ist das wirklich die Wahrheit?

Die Königin jedenfalls flog alleine in die USA, besuchte San Francisco (Kalifornien) und Austin und Houston (Texas). Dabei sah sie zwar blendend aus, versteckte ihre Augen aber meist hinter einer Sonnenbrille. Niemand sollte in ihre Seele schauen können, niemand erkennen, welch große Sorgen sie sich um ihren geliebten Mann macht, wie oft sie heimlich um ihn weint. Denn auch sie weiß nicht, was sie noch für Willem tun kann.

Depressiven Menschen zu helfen, ist nur schwer möglich. So sehr man sich auch bemüht, nichts wird Wirkung zeigen, solange der Betroffene nicht selbst einsieht, dass er Hilfe braucht. Und bei Willem ist das wohl noch nicht der Fall. Dabei sollte er genau wissen, wie schlimm Depressionen sein können. Schon sein Vater, Prinz Claus († 76), litt sehr unter eben dieser Krankheit. "Das ist anders als ein Beinbruch. Sie beeinflusst die Persönlichkeit, die Familie und alles, was damit zusammenhängt", sagte Willem früher einmal.

Nun ist es an Willem alleine, sich seinem Schicksal zu stellen, ihm die Stirn zu bieten. Damit er bald schon jeden neuen Tag genießen kann – und die Dunkelheit verschwindet.