Königin Máxima & König Willem Alexander: Trennung! Sie geht alleine in die USA

Der Regent sah in den letzten Wochen sehr angeschlagen aus. Fahle Haut, müder Blick. Trotzdem schleppte er sich tapfer von Termin zu Termin. Jetzt stellte sich heraus, dass Willem Alexander mit einer Lungenentzündung kämpft. Deswegen musste Máxima ohne ihn nun auf Dienstreise in die USA fliegen. Ein Flug über mehrere Stunden wäre – so der Rat seiner Ärzte – zu gefährlich für ihn gewesen. "Der König erholt sich von einer Lungenentzündung; Flugreisen können die vollständige Genesung von einer Lungenentzündung behindern", erklärte die Regierung.