Königin Maxima: Große Sorge um Tochter Alexia
Die Tochter von Königin Maxima spricht offen über Hass-Attacken und psychische Probleme.
Königin Maxima und Alexia stehen sich sehr nah.
© IMAGO / ANP
Sie war doch ein so fröhliches Kind, eine so glückliche junge Frau, doch auf einmal ist alles anders. Nun muss sich Königin Máxima (54) große Sorgen machen um ihre Tochter Alexia (20). Ihr Lachen ist verschwunden, ihre hübschen Augen sind traurig. Prinzessin Alexia leidet. Nun verrät sie auch ganz offen den Grund dafür.
So sehr leidet Alexia
"Ich weiß besser als jede andere, wie stark soziale Medien und der Vergleich mit anderen einen Menschen beeinflussen können", gesteht Alexia. Die niederländische Prinzessin, die derzeit in London studiert, erzählt, wie sehr sie die vielen hasserfüllten Kommentare im Internet belasten. Sie wurde als oberflächlich beschimpft, und es wurden Witze über ihre schlanke Figur gemacht. "Ich bin sehr froh, dass psychische Probleme bei jungen Menschen weltweit nicht mehr als: 'Das gehört einfach zum Älterwerden dazu' abgetan werden. Sondern dass sie ernst genommen werden", betont sie.
Königin Maxima steht ihrer Tochter bei
Offen gesteht sie, dass sie sich in ihrer Verzweiflung mitunter zweimal täglich an ihre Mutter wendet. Für Maxima ist die Situation kaum erträglich, weil sie nicht weiß, wie sie ihrer Tochter helfen kann. Aber immerhin: Alexia spricht über ihre Probleme, sucht Nähe, verschweigt nichts, vertraut sich an. Maxima kennt die Schattenseiten psychischer Belastung nur zu gut. Ihr Schwiegervater Prinz Claus († 76) litt an Depressionen, ihre Schwester Inés († 33) nahm sich 2018 das Leben. Es liegt also bei Alexia in der Familie. Aber es hilft ihr, über ihre Probleme zu sprechen. Und Maxima ist natürlich immer für ihr Kind da. Sie hat die Hoffnung, dass offene Worte und familiärer Zusammenhaltstärker sind als jeder Hass.
