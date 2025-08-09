Königin Maxima: Große Sorge um Tochter Alexia

Offen gesteht sie, dass sie sich in ihrer Verzweiflung mitunter zweimal täglich an ihre Mutter wendet. Für Maxima ist die Situation kaum erträglich, weil sie nicht weiß, wie sie ihrer Tochter helfen kann. Aber immerhin: Alexia spricht über ihre Probleme, sucht Nähe, verschweigt nichts, vertraut sich an. Maxima kennt die Schattenseiten psychischer Belastung nur zu gut. Ihr Schwiegervater Prinz Claus († 76) litt an Depressionen, ihre Schwester Inés († 33) nahm sich 2018 das Leben. Es liegt also bei Alexia in der Familie. Aber es hilft ihr, über ihre Probleme zu sprechen. Und Maxima ist natürlich immer für ihr Kind da. Sie hat die Hoffnung, dass offene Worte und familiärer Zusammenhaltstärker sind als jeder Hass.