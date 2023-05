Königin Maxima: Harter Schlag für ihre Töchter

Andere Mütter rücken ihre hübschen Mädels in den Mittelpunkt, die Monarchin steht da aber lieber selbst. Sich so in den Vordergrund zu drängeln, ist gemein und respektlos. Arme Kronprinzessin Amalia! Kein Wunder, dass sie an Komplexen leidet – sie wird wohl nie so charismatisch und schön sein wie ihre Mama.

Und Nesthäkchen Ariane versucht gar nicht erst, mit ihrer Mutter mitzuhalten. Ihre Garderobe wählt der schüchterne Teenager unauffällig – wie ein graues Mäuschen. Mensch Maxima, lass doch auch mal deine Töchter glänzen!

Auch interessant:

Krass! Das waren die größten royalen Skandale aller Zeiten: