Königin Maxima & Willem Alexander: Hurra! Wundervolle Nachricht nach 21 Ehejahren

Willem zeigte: Liebe geht tatsächlich durch den Magen – aber auf ganz besondere Art und Weise … Das Paar stand gerade vor dem "Punda Love Heart", einem Kunstwerk, an dem verliebte Menschen Schlösser mit ihren Namen oder Initialen anbringen. Und auch das Königspaar hatte ein mit "WA" und "M" graviertes Herzschloss dabei. Gemeinsam brachten sie es an.

Nun will es die Tradition eigentlich, dass man den Schlüssel in den Fluss wirft, damit niemand dieses Schloss wieder entfernen kann und die Liebe somit ewig hält. Das ist aber nicht gut für die Umwelt. Und so nahm Willem den Schlüssel, steckte ihn in seinen Mund – und schluckte ihn hinunter! Dann witzelte er noch: "Was jetzt mit ihm geschieht, ist Magie!"