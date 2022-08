Königin Maxima: Lebensgefahr! Sie entkam nur knapp der Feuerhölle

Die Sorge ist groß. Denn die Ferienvilla scheint das Unglück geradezu anzuziehen! Vor zwei Jahren erst wäre es hier fast zu einer Tragödie gekommen.

Damals schwebte Prinzessin Ariane (15) in höchster Gefahr – durch eine brennende Jacht! Zum Glück kam es zur Rettung in letzter Sekunde.

Maxima wird den Vorfall wohl nie vergessen. Willem war weit draußen mit seinem Schnellboot unterwegs. Amalia (18) und Alexia (17) machten einen Ausflug. Ariane blieb zurück. Sie wollte lieber auf dem Bootssteg die Sonne genießen und ein bisschen in ihren Zeitschriften schmökern. Ganz vertieft saß sie da, alles schien friedlich und still. Doch dann sah die Königin, dass sich plötzlich etwas Großes mit erschreckender Geschwindigkeit dem Steg näherte. Eine fremde Jacht, die in Flammen stand. Das Feuer loderte aus den Fenstern, überall schwarzer Qualm, das Schiff schien führerlos.

Der Königin blieb fast das Herz stehen. Denn Ariane sah das Unheil nicht kommen. Und so rief und schrie Maxima nach unten, griff auch zum Handy, um ihre Tochter zu warnen – aber ausgerechnet jetzt kein Empfang.

Maxima lief nun so schnell sie konnte hinunter zum Steg, mit lauten Rufen und wedelnden Armen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ariane stand endlich auf, nahm verwirrt die Sonnenbrille ab, bemerkte die Gefahr – und rannte. Bloß weg hier!

Schon krachte es. Das brennende Schiff streifte den Steg und prallte dann auf das Felsufer. Kunststoff- und Metallteile flogen durch die Luft, doch die Irrfahrt hatte endlich ein Ende.

Ariane war in Sicherheit – erleichtert drückte die Königin ihre Tochter an sich. Maxima dankte allen Schutzengeln.

Erst das brennende Schiff, nun die brennenden Wälder. Es scheint, als würde ein Fluch auf der Ferienvilla liegen!

Und nun ist Königin Maxima in großer Sorge, was hier noch alles passieren könnte.