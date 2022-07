Königin Maxima: Schlimme Wahrheit enthüllt! Jetzt brockelt die schöne Fassade

Ihr Job sei härter als jeder andere, den sie jemals leisten musste, gibt Máxima im TV-Interview zu. „Und ich war Bankerin in New York und habe 16 Stunden am Tag gearbeitet!“ Sie nehme ihre Verantwortung sehr ernst, nicht nur die gegenüber dem niederländischen Volk. Als Königin hat sie in vielen Fragen eine gewichtige Stimme, ist bestens mit Politik und Wirtschaft vernetzt. Sie nutzt diesen Einfluss, um sich mit voller Kraft dafür einzusetzen, dass die Ärmsten der Armen auf dieser Welt die Chance bekommen, sich eine berufliche Existenz aufzubauen. Entsprechend eng ist ihr Terminkalender getaktet, da kommen leicht mehr als 16 Stunden pro Tag zusammen. Gerade erst war sie in ihrer Heimat Argentinien, danach hatte sie mehrere Verpflichtungen in Amsterdam, einige davon sogar schon kurz nachdem sie aus dem Flugzeug gestiegen war. Kurz darauf war sie als Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für finanzielle Entwicklung im Senegal und in der Elfenbeinküste unterwegs. Das ist kein glamouröser Märchentraum, sondern ein Fulltime-Job!