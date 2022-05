Königin Máxima: Flucht aus dem Palast - Sie kann nicht mehr

Große Angst vor Depressionen

Maxima belohnt sich ab und zu mit einem kleinen Wellnessausflug. Dann fährt sie nach Bad Driburg in den Gräflichen Park. Hier gibt es das, wonach Maxima verlangt: Entspannung! Und Ruhe braucht die Königin im Moment dringend. Was war in letzter Zeit nicht alles los! Die ständigen Sorgen um ihren kranken Mann Willem-Alexander zum einen. Der König versinkt immer häufiger in schlimmer Schwermut. Die Angst vor Depressionen macht Maxima das Leben so schwer, dass sie sogar zum Therapeuten musste.

Und auch als Mutter von drei pubertären Mädchen hat sie es nicht leicht. Zuletzt gab es einen schlimmen Zicken-Zoff zwischen Amalia und Alexia. Und immer muss Maxima stark sein, Kraft geben, Streit schlichten. Alles nebenbei natürlich. Denn als Königin muss sie zudem immer präsent sein.

Also ab in den Teutoburger Wald. In ihrer Luxussuite in Bad Driburg kann sie sich dann eine Massage geben lassen, ein Aroma dampfbad nehmen oder in die Kräutersauna gehen, die zu der Suite gehört. Am Abend geht sie im hauseigenen „Pferdestall“-Restaurant essen. Gerne bestellt die Königin das geschmorte Lamm mit Ziegenkäse-Pesto-Kruste. Ihre stressigste Aufgabe hier: zu entscheiden, welches Dessert sie nimmt.

Krass! Das waren die größten royalen Skandale aller Zeiten: