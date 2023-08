Königin Maxima: "Sie kann kaum das Haus verlassen!" Ihr persönlicher Albtraum nimmt kein Ende

Der mehrfach vorbestrafte Niederländer, der seit Langem unter Sucht- und psychischen Problemen leidet, hatte den Notruf 112 gewählt und einen Anschlag auf die Royals angekündigt. Die Polizei reagierte sofort, alles ging glimpflich aus. Das Gericht verurteilte ihn zu acht Monaten Haft, davon drei auf Bewährung. Doch was passiert, wenn der 32-Jährige wieder auf freiem Fuß ist?

Obwohl die Königsfamilie so volksnah wirkt, hat sie auch Feinde. Mit Schrecken erinnern wir uns an den Amoklauf am Nationalfeiertag 2009, als ein Verrückter die Oranier umbringen wollte. Fünf Menschen, die an der Parade teilgenommen hatten, wurden getötet. Zuletzt fürchtete vor allem die Kronprinzessin um ihr Leben. Amalia (19) wird von der Mafia bedroht, musste ihr Studentenleben aufgeben und zurück in den Palast ziehen. "Sie kann kaum das Haus verlassen", bedauert Maxima. In ihrem Schloss haben Willem-Alexander und sie sogar Panikräume, Atombunker und geheime Fluchtwege einbauen lassen – für den Notfall.