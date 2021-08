Königin Máxima: Trauriges Drama hinter den Kulissen

María Zorreguieta soll ihre Tochter schon als Kind regelmäßig zu Diäten gezwungen haben. „Damals fing sie an, sich Gedanken darüber zu machen, was die Waage in der Kolumbus-Apotheke anzeigte, wenn ihre Tochter sich darauf stellte“, behaupten die Autoren Gonzalo Alvarez Guerrero und Soledad Ferrari in ihrem Buch „Máxima – Königin der Niederlande“. Dabei war die heutige Frau von König Willem-Alexander niemals zu dick, ihre Mutter hatte nur die Befürchtung, dieses könnte passieren. „Bei deiner Größe und deinem hübschen Gesicht könntest du ein Model werden, wenn du nur abnehmen würdest“, soll María immer gesagt haben.