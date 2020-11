Königin Silvia: Baby-Jubel im schwedischen Königshaus!

Wie nun bekannt gegeben wurde, ist Fredrik von der Esch, der Patensohn von Königin Silvia, erneut Papa geworden. So teilt die Mami Cissi Forss ein Bild via Instagram von sich und dem Baby zu dem sie kommentiert: "Jetzt ist sie da - unsere zweite Tochter und Fredrikas kleine Schwester!" Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten, die vor allem Königin Silvia ein Lächeln ins Gesicht zaubert! Schließlich ist die königliche Familie dafür bekannt, wie kinderlieb sie ist. Ob es wohl auch von Prinzessin Victoria oder Prinzessin Madeleine bald wieder eine Baby-Nachricht geben wird, wir können gespannt sein...