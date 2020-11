Königin Silvia: Traurige Neuigkeiten von Tochter Madeleine! Es bricht ihr das Herz!

Seit dem Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern und Ehemann Chris in Florida wohnt, ist die Beauty nur noch selten in ihrem Heimatland Schweden zu Besuch. Nicht nur für die königliche Familie alles andere als leicht! Auch das schwedische Volk äußert immer wieder seinen Unmut darüber, dass sich Prinzessin Madeleine nur noch selten in ihrer alten Heimat blicken lässt. Doch damit nicht genug! Wie nun bekannt gegeben wurde, wird Madeleine mit ihrer Familie auf Grund der aktuellen Situation auch das diesjährige Weihnachtsfest nicht in Schweden verbringen...