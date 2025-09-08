Konny Reimann: Rückkehr nach Deutschland – und dann der Schock!
Die Reimanns sind wieder in Hamburg – doch bevor Konny seinen 70. Geburtstag feiert, sorgt Tochter Janina für eine emotionale Überraschung.
Mittlerweile sind sie auf Hawaii zu Hause, dennoch kehren Konny und Manu immer wieder nach Hamburg zurück.
© Kabel Eins
Goodbye USA, Moin Deutschland! Mit einem langen Flug von Honolulu nach Hamburg, mit Zwischenstopp in Los Angeles und München, machten sich Konny und Manuela Reimann auf den Weg in die alte Heimat.
Doch die Mühe sollte sich lohnen – schließlich kehrt man nicht alle Tage an den Ort zurück, an dem die gemeinsame Geschichte begann.
Janinas geheimer Plan
Was Konny zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Tochter Janina war ebenfalls nach Hamburg gereist. Gemeinsam mit ihrer Familie machte sie sich von Portland auf den Weg. Zwar liegen Hawaii und Portland beide in Nordamerika, doch die Entfernung von mehreren tausend Kilometern sorgt dafür, dass Treffen selten und besonders intensiv sind.
Manu ist längst eingeweiht – sie kennt die Pläne ihrer Tochter und freut sich darauf, wie Konny auf die Begegnung reagieren wird.
Milchschnitten, Kindheitserinnerungen und Heimweh
Kaum in Hamburg angekommen, zog es Janina in den Supermarkt. Ganz oben auf ihrer Liste standen Milchschnitten, die es in den USA nicht gibt. „Darauf habe ich mich so gefreut“, verriet sie lachend. Für Janina sind solche Produkte ein Stück Kindheit, das ihr im Alltag in Portland fehlt. Auch die berühmten Franzbrötchen, die sie zusammen mit Manu kaufte, ließen Erinnerungen wachwerden.
Der große Tag rückt näher
Noch scheint Konny nichts von all dem zu wissen. Für ihn steht in Hamburg erst einmal das Wiedersehen mit der alten Heimat im Vordergrund – und natürlich die Vorbereitungen für seinen runden Geburtstag. Am 10. September feiert der Kult-Auswanderer seinen 70. Geburtstag. Schon jetzt spekulieren viele Fans, ob es dazu eine große Feier geben wird und wie emotional das Treffen mit Janina ausfallen könnte.
Eines ist sicher: Die Überraschung wird groß. Mit seiner Tochter und den Enkelkindern an seiner Seite dürfte dieser Geburtstag zu den bewegendsten Momenten in Konnys Leben gehören. Und während wir gespannt auf die ersten Bilder warten, bleibt die Frage: Wird der sonst so toughe Konny vielleicht sogar ein paar Tränen vergießen?