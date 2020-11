Konny & Manu Reimann: Bittere Trennung!

Doch Manu beschäftigt etwas anderes. Wegen der Krise sind die beiden von ihren Kindern und Enkeln getrennt. Keine einfache Situation! Zwar können sie per Skype und Co. kommunizieren, doch Manu würde ihre Liebsten lieber in echt in den Arm nehmen. Tochter Janina, Mann Coleman und Enkel Charlie wollten sie eigentlich am Muttertag auf Hawaii besuchen. Doch Corona könnte ihnen einen Strich durch die Rechnung machen...

Ob Manu und Konny ihre Familie bald wiedersehen - oder sie länger getrennt bleiben müssen? Das erfahren wir ab dem 25. November um 20.15 Uhr bei RTLzwei...

