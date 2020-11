Konny und Manuela Reimann: Familien-Drama auf der Trauminsel!

Corona hat Hawaii fest im Griff! Und das hat auch bittere Konsequenzen für die Kult-Auswanderer Konny und Manuela Reimann.

Vor 16 Jahren verließen die Reimanns ihre Heimat Hamburg und zogen mit ihren beiden Kindern in die USA. Seit Ende 2015 leben sie nun auf der Insel O’ahu mitten im Pazifischen Ozean. Hier sind sie glücklich. Eigentlich. Denn natürlich spüren auch sie die Auswirkungen der Corona-Krise: Konny und Manu sind nämlich von ihren Kindern getrennt – auf aktuell unbestimmte Zeit. Denn Tochter Janina lebt in Portland, Sohn Jason in Texas. Familienzusammenführung? Ausgeschlossen! Auch innerhalb der USA gibt es Reiseverbote.

Die Reimanns vermissen ihre Kinder

Vor allem Manu leidet unter der Situation. Bei den Dreharbeiten der neuen Staffel von „Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben“ (ab 25. November, 20.15 Uhr, RTL ZWEI) verrät sie zwar, dass sie versucht, den Kontakt per Skype und Co. aufrechtzuerhalten. Doch viel lieber würde sie ihre Kids und Enkel in die Arme schließen.