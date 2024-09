Kristin Cavallari: "The Hills"-Star hat sich vom Influencer-Freund getrennt

"The Hills"-Star Kristin Cavallari (37) soll wohl wieder frisch auf dem Markt sein. Wie die Zeitschrift "People" in Erfahrung bringen konnte, soll sich die Schauspielerin von ihrem Freund Mark Estes (24) getrennt haben. Cavallari soll dies bei Alex Coopers "Unwell"-Tour in der amerikanischen Stadt Austin auf der Bühne bekannt gegeben haben. Bisher sagte sie aber nicht viel zur Trennung und verriet lediglich, dass es "frisch" sei.