Kronprinz Haakon: Jetzt packt er über seine Eheprobleme mit Mette-Marit aus

"Jeder hat doch mal Herausforderungen, hat mal schlechte Zeiten. Darüber zu sprechen ist okay, das kann helfen. Es ist gut, so etwas zu teilen, auch die guten Erlebnisse natürlich. (…) Kommunikation ist wohl wichtig. Ich schätze, wenn sie meine Frau fragen, dann würde sie das auch sagen. Und vielleicht auch, dass ich zu wenig kommuniziere. Vielleicht kann ich da besser werden – ein bisschen. (…) Wir müssen das natürlich immer mit einbeziehen, wenn wir zum Beispiel ein Programm planen. Aber wir machen ja immer sehr viel gemeinsam wie jetzt auch in Berlin. Wir werden in wenigen Stunden wieder zusammen sein", erklärt Prinz Haakon ganz gelassen auf seinem Weg nach Berlin zum Jahrestag des Mauerfalls. Probleme, die sich von unserem kaum unterscheiden. Das Paar wirkte auf jeden Fall sehr glücklich und das finden auch die Fans. "Wir mögen sie als Paar. Sie achten sehr aufeinander", sagt ein Royal-Fan zu den beiden. Scheint so, als könnte es bei dem Paar kaum besser laufen.