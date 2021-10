Kronprinzessin Mette-Marit: Damit hat niemand gerechnet!

Mette wirkt endlich entspannt

Dass Mette-Marit unheilbar krank ist, an Atemnot, Husten und Kurzatmigkeit leidet, sieht man ihr bei ihren jüngsten Auftritten kaum an. An der Seite ihres Ehemanns Haakon tourte sie Ende September mehrere Tage durch Norwegens Regionen, und gerade erst besuchte sie in Oslo das Fußballweltmeisterschaft-Qualifikationsspiel zwischen Norwegen und Montenegro.

Bei all diesen Aktivitäten wirkte die Prinzessin entspannt und ausgelassen, ihr scheint es so gutzugehen wie lange nicht. Ob ihr kürzlicher Solo-Trip nach Bayern damit zu tun hat? Vor wenigen Wochen war Mette allein in München gesichtet worden. Wie es heißt, soll die royale Patientin sich dort medizinische Hilfe geholt haben.

