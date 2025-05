Kronprinzessin Victoria: Mega-Streit um den Thronwechsel

Es wird schon länger orakelt, dass König Carl Gustaf (78) demnächst abdanken könnte. Nach 52 Jahren auf dem Thron scheint der Monarch recht amtsmüde geworden zu sein. Keiner seiner Vorgänger saß länger auf Schwedens Thron als er. Am liebsten, so wird gemunkelt, würde er nächstes Jahr, an seinem 80. Geburtstag am 30. April, das Zepter an seine Tochter übergeben. Und genau das führte zum Streit hinter den Palastmauern.