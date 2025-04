Prinzessin Victoria: Madeleine fällt ihr in den Rücken

Was passiert ist: Prinzessin Madeleine präsentiert sich jetzt als Geschäftsfrau. Sie hat in Kooperation mit dem Schweizer Unternehmen Weleda eine neue Firma gegründet und bringt eine Kosmetiklinie auf den Markt. Diese heißt: "minLen". – "Min" auf Deutsch: "mein", "Len" ist der Kosename von Madeleine. Im Internet macht sie Werbung dafür, nutzt aber nur ihren Mädchennamen Madeleine Bernadotte. Denn: Als Prinzessin, und damit im Namen des Königshauses, darf sie keine Werbung machen.

Dass sie es überhaupt tut, ist aber auch so schon bezeichnend genug: Eigentlich kehrte Madeleine doch aus Amerika zurück nach Schweden, um Victoria zu unterstützen. Eine Zeit lang hat sie das auch getan, aber es scheint, als sei Madeleine nun schon wieder die Lust daran vergangen. Victoria als Kronprinzessin hingegen stellt ihr ganzes Leben in den Dienst der Krone. Wie wertvoll wäre da die Hilfe ihrer Schwester. Madeleine kann sich ein Beispiel an ihrem Bruder Carl Philip nehmen, der stets für Victoria da ist. Das Verhältnis der Schwestern ist schon seit Jahren nicht das Beste. Mit Madeleines aktueller Entscheidung könnte der Graben zwischen beiden größer werden.