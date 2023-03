Kurz nach "GZSZ"-Comeback: Steigt dieser Serienliebling schon wieder aus?

Kaum feierte sie ihr großes "GZSZ"-Comeback, plant sie jetzt einen anderen Karriereweg einzuschlagen: Susan Sideropolous verkörperte einst die Rolle der Verena Koch, die vor vielen Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Nun kehrte Susan zurück zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Im Spin-Off der Daily-Soap "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" schlüpft die Schauspielerin in die Rolle der Verena-Doppelgängerin Sarah und ist nun seit einigen Wochen mit ihrem Ehemann Leon Moreno (Daniel Fehlow) auch wieder in der Dailysoap zu sehen.

Doch neben der Schauspielerei baut sich die 42-Jährige noch ein weiteres Standbein auf: Susan Sideropolous startet jetzt als Sängerin durch! Bedeutet das etwa schon wieder das Serien-Aus für ihre GZSZ-Rolle?